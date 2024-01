ROG annuncia i nuovi monitor da gaming: ecco il primo OLED 1440p a 480 Hz

Nel corso del medesimo evento in cui è stato annunciato ROG Phone 8, Asus ha mostrato anche i nuovi monitor da gaming ad alte prestazioni che arriveranno sul mercato nel corso del 2024.

La gamma monitor ROG promette di alzare ulteriormente l'asticella della qualità in 4K, ma al contempo anche di accontentare il pubblico competitivo con soluzioni OLED ad altissimo refresh rate.

Il ROG Swift OLED PG39WCDM è la nuova punta di diamante del brand nel segmento ultrawide, un pannello curvo da 39 pollici in formato 21:9 con picchi di luminosità fino a 1.300 nit, risoluzione 1440p, refresh rate fino a 240 Hz e tempo di risposta fino a 0.03 ms. Il nuovo PG39WCDM arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2024.

Per spingere ancora di più sulla qualità e sulla nitidezza, sul mercato arriveranno anche i nuovi ROG Swift OLED PG32UCDM e PG32UCDP, che condividono la risoluzione nativa 4K (2160p) a 240 Hz per una diagonale di 32 pollici. Il PG32UCDM arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2024 con un display QD-OLED di terza generazione, finitura anti-riflesso e picchi di luminosità fino a 1.000 nit.

Il PG32UCDP, invece, arriverà solo nella seconda parte del 2024 e cela una tecnologia molto interessante, resa possibile grazie all'adozione di un pannello WOLED con microlenti di terza generazione, ovvero la possibilità di utilizzare la tecnologia Frame Rate Boost con switch della risoluzione da 2160p a 1080p per supportare refresh rate fino a 480 Hz.

Infine, il più piccolo ROG Swift OLED PG27AQDP, il primo monitor OLED QHD da 26,5 pollici con refresh rate fino a 480 Hz. Anche lui arriverà nella seconda metà del 2024.