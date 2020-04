ROG annuncia Zephyrus Duo 15: un notebook da gaming con touchscreen secondario 4K

ASUS ROG ha presentato oggi il nuovo Zephyrus Duo 15, il notebook che integra il ROG ScreenPad Plus, ovvero un touchscreen secondario che può essere utilizzato durante le sessioni di gaming ma anche per aumentare la produttività al lavoro.

Lo schermo secondario è 4K da 14,1 pollici IPS con risoluzione di 3840x1100 pollici, e si posiziona direttamente sopra la tastiera del notebook, sotto al pannello principale. Questa scelta è stata presa per fare in modo che sia facile da utilizzare e per creare una sorta di estensione del display primario.

Nel momento in cui il notebook viene aperto, entra in gioco una cerniera che inclina il display secondario verso l'alto con un angolo di 13 gradi, in grado di offrire il massimo comfort alla vista e di facilitare il ricircolo d'aria attraverso la presa da 28,5mm che aspira l'aria fresca dall'alto del laptop. Grazie a questo ASUS è stata in grado di integrare l'Active Aerodynamic System (AAS) che permette allo Zephyrus Duo 15 di ospitare componenti potenti come le CPU Intel Core i9 di 10ima generazione e la GPU 2080 SUPER di NVIDIA con G-SYNC e ROG GPU Switch che consente di scambiare tra G-Sync e modalità Optimus.

Gli utenti potranno scegliere tra due display: FHD a 300 Hz ultra veloce o UHD 4K con copertura Adobe RGB al 100%. Quest'ultima è chiaramente indirizzata a coloro che sono soliti usare il PC per il gaming e la produzione di contenuti.

In Italia il notebook sarà disponibile al prezzo di 4.499 Euro, ma la data di lancio ancora non è stata comunicata.