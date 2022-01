ROG, due display in uno? Come funziona lo schermo sia 4K che FullHD?

Nel corso dello scoppiettante evento notebook ROG al CES 2022, Asus ha svelato una miriade di nuove soluzioni, tra cui alcune particolarmente accattivanti, il potentissimo tablet ROG Flow Z13 con GPU esterna e lo Zephyrus Duo 16 con un display molto interessante.

Passato in sordina per molti, il nuovo display ROG Dual Spec potrebbe rappresentare il vero game changer dell'anno 2022, soprattutto per i desktop replacement di ultima generazione.

Le specifiche parlano di un pannello con risoluzione 4K a 120Hz e FullHD a 240Hz, dunque a doppia risoluzione, con copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100%. Sviluppato in collaborazione con BOE, questo pannello è da intendersi in 4K per quanto riguarda la risoluzione nativa, con un solido refresh rate di 120Hz, abbastanza raro per un sistema portatile. Ma quando il gioco richiede un maggior quantitativo di informazioni a schermo e un framerate superiore, allora è possibile spingere il display fino a 240Hz con uno schiocco di dita, direttamente dalla suite Armoury Crate.

Per ottenere un risultato soddisfacente, quindi senza la tipica sfocatura dovuta alla risoluzione inferiore rispetto a quella nativa, Asus ha sviluppato la tecnologia ROG Pixel Acceleration che accorpa quattro pixel fisici in uno virtuale, regalando la sensazione di un pannello nativo e nitido a 1080p, con una vista pulita, una minore latenza e un Refresh Rate maggiorato.

Curiosamente, come affermato dalla stessa Asus, anche il pannello ROG Dual Spec fa parte della nuova famiglia di display Asus ROG Nebula, garantendone gli stessi standard.

Nel corso della kermesse di Las Vegas però, non c'è stato spazio soltanto per ROG. Asus, infatti, ha svelato anche i nuovi notebook TUF da gaming del 2022.