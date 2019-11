ROG Phone 2: ASUS cerca utenti per testare la Beta di Android 10

ASUS ha aperto le iscrizioni per quanto riguarda il programma Beta di Android 10 su ROG Phone 2. In particolare, l'azienda taiwanese sta cercando utenti che vogliono aiutare a scovare i bug e migliorare il software sperimentando le ultime funzionalità.

Riportiamo di seguito la traduzione dall'inglese all'italiano del comunicato stampa giunto in redazione: "Vi annunciamo che da oggi inizieremo a raccogliere le iscrizioni per il programma Android 10 BETA di ROG Phone II. Sarà condotto allo stesso modo delle nostre altre due ZenTalk-Beta per ZenFone 6 e ZenFone 5Z. Gli utenti possono iscriversi a questo link e devono accettare tutto (fornire i codici IMEI, SN, ecc).

Tenete presente che si tratta di un periodo di registrazione, la versione Beta verrà rilasciata più avanti. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale (in inglese, ndr). Ci sono slot limitati e non necessariamente garantiti per tutti. Inoltre, ci sono utenti (a seconda del Paese di provenienza) che hanno acquistato dai rivenditori cinesi la 'versione Tencent' in cui è stato eseguito il flash della ROM WW. Questi dispositivi non sono supportati e non possono unirsi alla Beta".

Chiaramente tutto si svolgerà in lingua inglese e consigliamo quindi di partecipare solamente a chi ha una buona conoscenza di questo idioma. Inoltre, una volta accettato, dovrete mantenere il massimo riserbo su quanto vi viene mostrato e scaricare tutti gli aggiornamenti, che possono essere rilasciati anche su base giornaliera.