ROG Phone 2: cinque giochi Android con supporto agli schermi 120 Hz

Tra le specifiche tecniche di punta di ASUS ROG Phone II c'è lo schermo OLED a 120Hz, progettato appositamente per giocare al meglio da mobile ed ottenere un'esperienza di gioco più fluida. Nel nuovo video pubblicato su YouTube abbiamo elencato cinque giochi Android che permettono di sfruttare a pieno il pannello.

Il primo è Shadowgun Legends, lo sparatutto di Madfinger Games che grazie ad un gunplay immediato ed appagante è in grado di far divertire i giocatori sia in single player che in modalità multigiocatore. Inoltre, è anche disponibile gratuitamente sul Play Store, ma proprio come Fortnite include un sistema di microtransazioni per potenziare il proprio personaggio.

Nella lista troviamo anche l'immortale Subway Surfers, oltre a Final Fantasy XV Pocket Edition, Assasin's Creed Rebellion, Mortal Kombat, Real Racing 3 che rappresenta sempre la scelta ideale per gli amanti del genere, e Rayman Adventures.

Per tutti i dettagli sui giochi vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Fateci sapere qual è il vostro preferito e quale vi ha colpito maggiormente tra quelli elencati.

