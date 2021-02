ROG Phone 5, il nuovo gaming phone di Asus appare su Geekbench

l'abbiamo ammirato in tutto il suo splendore nelle prime immagini apparse in rete, ma i rumor sull'Asus ROG Phone di quarta generazione continuano a tenere banco. Le nuove conferme arrivano direttamente da Geekbench, insieme alle prime performance registrate sulla piattaforma di benchmark.

La prima novità riguarda il processore. Il SoC che troveremo sotto la scocca del ROG Phone 5 sarà molto probabilmente lo Snapdragon 888. Questa notizia cela una particolarità. Sono ormai due generazioni che Asus attende la variante Plus dei chip top di gamma di Qualcomm per inserirli nei suoi smartphone della linea ROG, ma a quanto pare quest'anno la tradizione verrà interrotta.

Il nome in codice dello Snapdragon 888 è infatti Lahaina, visibile anche nello screenshot di Geekbench. Le motivazioni dietro questa scelta potrebbero essere molteplici. Prima fra tutte, l'azienda potrebbe non credere in sostanziali differenze prestazionali fra i due processori. In secondo luogo, Asus potrebbe implementare un sistema di raffreddamento abbastanza efficiente da permettere alla variante base dello Snapdragon 888 di girare a un clock maggiorato. Come osservato nel ROG Phone 3 del resto, con uno Snapdragon 865+ overclockato a 3.4 GHz invece della frequenza di base di 3.10 GHz.

Impressionante anche la memoria a disposizione. Stando alle immagini infatti, il nuovo ROG Phone 5 potrebbe arrivare sugli scaffali con 16 GB di memoria RAM.

Infine gli immancabili punteggi di benchmark. Sebbene rimanga sempre un gradino sotto rispetto agli incredibili score del chip Apple A14 Bionic, l'Asus ROG Phone registra un solido 1131 in modalità Single Core e ben 3729 punti nelle attività Multi Core.