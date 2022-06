ROG Phone 6 sempre più vicino: finalmente è apparso il design

Settimane di forte fermento per il mercato degli smartphone. Infatti, il prossimo gaming phone di Asus ha sempre meno segreti. Dopo aver scoperto le possibili specifiche tecniche di ROG Phone 6, è apparso in rete anche il design.

Non abbiamo ancora a disposizione delle foto, certo, ma le immagini dell'ente certificatore cinese TENAA forniscono dei chiari indizi su come sarà il prossimo "ROG-fonino".

Aggressivo come sempre, con linee e tratti assolutamente distintivi, eredita ed espande il blocco fotografico posteriore, con tre sensori e flash LED, oltre a un design caratteristico e simmetrico in orizzontale, che ne suggerisce quindi il suo target d'utilizzo.

Ricordiamo che, sempre stando agli indizi di TENAA, sotto la scocca dovrebbe essere presente uno Snapdragon 8+ Gen1, accompagnato da 18GB di RAM, da una batteria da 6.000 mAh e da un display AMOLED da 6,78 pollici ad alta frequenza di aggiornamento (si parla di almeno 144 Hz). Come sempre, quindi, ci troviamo di fronte a un dispositivo in tutto e per tutto di fascia alta, soprattutto a livello prestazionale.

L'evento di presentazione di ROG Phone 6, come da tradizione Asus, sarà globale e sarà il preludio per la sua distribuzione in tutto il mondo. L'appuntamento è fissato per il 5 luglio 2022.