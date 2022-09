È il giorno del ROG Phone 6D di ASUS: online specifiche tecniche e design

Dopo aver visto i primi render di ROG Phone 6 Batman Edition, è arrivato il momento di parlare delle ultime due aggiunte alla lineup di ROG Phone 6, ovvero ROG Phone 6D e 6D Ultimate, che si contraddistinguono per la presenza del chip MediaTek Dimensity 9000+ sotto la loro scocca.

Già sappiamo che il ROG Phone 6D arriverà il 19 settembre, cioè oggi, poiché ASUS ha già annunciato un evento dedicato che si terrà alle 14:00 italiane. Come ormai da tradizione, a poche ore dall'evento di presentazione dello smartphone sono arrivate in rete tantissime informazioni su ROG Phone 6D e 6D Ultimate, relative in particolare al loro prezzo e alla loro scheda tecnica.

Partiamo dunque da quest'ultima: i colleghi di GizmoChina spiegano infatti che i due smartphone avranno un SoC MediaTek Dimensity 9000+, la revisione del Dimensity 9000 di MediaTek, che dovrebbe superare in termini di performance lo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm. Sotto alla scocca troveremo poi 12 o 16 GB di RAM e uno storage nei consueti tagli da 256 e 512 GB.

Il display dei due ROG Phone 6D sarà un pannello AMOLED FullHD+ da 6,78", con refresh rate fisso a 165 Hz (uno dei più altri tra gli smartphone in commercio) e Touch Sampling Rate a 720 Hz, insieme al supporto per l'HDR 10+. La batteria, invece, sarà da ben 6.000 mAh e supporterà la ricarica rapida a 65 W. Per di più, lo smartphone avrà due porte USB-C, in modo da permettervi di collegare sia l'alimentatore che le cuffie al device.

Infine, lato fotocamera il ROG Phone 6D propone un'esperienza convenzionale, con una lente principale Sony IMX766 da 50 MP, un ultra-grandangolo ancora sconosciuto da 13 MP e una lente macro da 5 MP. Sul pannello frontale, invece, troviamo una selfie-camera Sony IMX663 da 12 MP.

In termini di design, potete dare un'occhiata ai render leakati di ASUS ROG Phone 6D nell'immagine in calce a questa notizia. Lo smartphone sarà disponibile in due varianti, ovvero la "classica" Matte White (in cui era venduto anche il ROG Phone 6 "base") e la tinta Metallic Grey. Per il momento, invece, non sappiamo nulla sul prezzo del device.