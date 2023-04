ROG Phone 7 Ultimate: leakato a sorpresa lo smartphone top di gamma ASUS del 2023?

Il lancio ufficiale di ASUS ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Pro è fissato per domani, giovedì 13 aprile, ma man mano che l'annuncio degli smartphone da gaming del colosso taiwanese si avvicina scopriamo sempre più dettagli sui device della lineup. Oggi, per esempio, veniamo a sapere che essa sarà composta da ben tre dispositivi, e non due.

Stando a quanto riportano i colleghi di GizmoChina, infatti, la linea ROG Phone 7 si espanderà con l'ASUS ROG Phone 7 Ultimate, il quale si affiancherà ai ROG Phone 7 Pro e ROG Phone 7, quest'ultimo che dovrebbe essere lanciato anche nella versione "7D" con chipset MediaTek Dimensity 9200 (la versione "base", invece, avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm).

Lo smartphone è stato certificato dalla taiwanese NBTC, un ente di controllo dei prodotti elettronici in ingresso in Thailandia, che così ha "spoilerato" l'esistenza del top di gamma della linea di smartphone da gaming di ASUS. Negli scorsi giorni, un ente di certificazione taiwanese, la National Communication Commission of Taiwan, aveva invece svelato le prime immagini dal vivo di ROG Phone 7.

Stranamente, la NBTC ha certificato come "ROG Phone 7 Ultimate" uno smartphone con model number già noto, ovvero AI2205_D. Questo tipo di device era comparso su AnTuTu nelle scorse settimane, lasciando intendere che lo smartphone misterioso fosse il ROG Phone 7D. A questo punto, dunque, è possibile che in realtà il ROG Phone 7D non esista e sia stato invece sostituito dal ROG Phone 7 Ultimate.

Ancor più strano, però, è il fatto che, nella certificazione della NBTC, il device ha un SoC Snapdragon 8 Gen2, e non un MediaTek Dimensity 9200 come quello comparso su AnTuTu nel presunto benchmark del ROG Phone 7D. Resta dunque da capire dove stia l'errore: le possibilità sono in questo caso due, ovvero un benchmark falso su AnTuTu o un problema di listing del device nel database NBTC. All'evento di lancio di domani, però, ne sapremo sicuramente di più.