ROG Phone 8 in arrivo: ASUS svela le prime informazioni ufficiali

La data di lancio di ASUS ROG Phone 8 è stata confermata dalla compagnia di Taiwan un paio di settimane fa: il nuovo smartphone da gaming ASUS arriverà il 16 gennaio sul mercato cinese. Ora, però, è la stessa ASUS a svelare alcune caratteristiche del suo prossimo top di gamma.

Con un post sul sito web cinese di microblogging Weibo, ASUS ha rivelato che ROG Phone 8 avrà una certificazione IP68, perciò sarà completamente a prova di polvere e acqua, esattamente come il grosso degli smartphone di fascia alta. Inoltre, nello stesso post possiamo leggere che "la conferenza di lancio dei nuovi prodotti ROG si terrà il 16 gennaio alle ore 19:00 cinesi [le 12:00 italiane], mentre il nuovo smartphone da gaming sarà lanciato lo stesso giorno, alle 19:30".

Come spiega GizmoChina, la certificazione IP68 di ROG Phone 8 rappresenta un grandissimo passo avanti rispetto alle ultime due generazioni di smartphone da gaming targati ASUS: ROG Phone 7, infatti, si fermava ad un rating IP54, mentre ROG Phone 6 aveva un rating IPX4. In ogni caso, vi ricordiamo che potete già dare un'occhiata alle prime immagini di ROG Phone 8 in rete, dal momento che ASUS le ha già diffuse sui suoi canali social.

Anche la scheda tecnica di ROG Phone 8 è online da tempo, anche se a questo giro si tratta perlopiù di leak e rumor. Secondo alcuni insider, in particolare, la nuova serie di smartphone da gaming di ASUS sarà composta da ben tre prodotti, ossia ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Ultra. Tra il modello base e gli altri due dovrebbe esserci una differenza estetica non da poco: il primo, infatti, manterrà il notch, mentre i secondi adotteranno una soluzione con fotocamera punch-hole.

Non sono invece chiare le differenze tra ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Ultra, anche perché entrambi avranno uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, insieme a 12, 16 o 24 GB di RAM LPDDR5x e ad uno storage fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. Lo schermo dei tre smartphone sarà invece un pannello AMOLED FHD+ da 6,78" con refresh rate a 165 Hz e luminosità massima di 2.500 nits.