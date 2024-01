ROG Phone 8, ecco i benchmark: più potente di iPhone 15 Pro Max!

Asus si è rivelata piuttosto generosa negli ultimi tempi, rivelando la scheda tecnica di ROG Phone 8, il suo prossimo smartphone da gaming che promette di non trascurare, finalmente, anche il comparto fotografico. Ma come sarà a livello di performance?

La compagnia ha rivelato anche i primi dettagli su questo frangente. Sappiamo già che a bordo del prossimo gaming phone di ROG di sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma non sapevamo ancora quanto ciò potesse incidere sulle prestazioni.

Per fortuna ci ha pensato Asus, pubblicando il punteggio ufficiale ottenuto dal ROG Phone 8 Pro su GeekBench. La variante Pro del prossimo gaming phone di ROG ha ottenuto ben 7.422 punti in multi-core, superando persino le ottime performance offerte da iPhone 15 Pro e Pro Max con il chip A17 Pro di nuova generazione.

Vale la pena notare, tuttavia, che mancherebbero all'appello i dati relativi alle prestazioni in Single Core, dove notoriamente è Apple a dominare.

Insomma, ROG Phone 8 sembra avere le carte in regola per stupire e convincere proprio tutti: sarà davvero così? Speriamo di scoprirlo presto: dopotutto, anche Asus è ormai pronta a scaldare i motori in vista del CES 2024 di Las Vegas, dove presenterà le sue ultime novità.