ROG Phone 8 ufficiale: inizia una nuova era per i gaming phone

A pochi giri d'orologio dalla preannunciata presentazione, Asus ha condiviso i benchmark di ROG Phone 8, sciogliendo anche questa riserva sul suo gaming phone di nuova generazione. Finalmente, al CES 2024, il chiacchierato smartphone con l'occhio è stato svelato in tutto il suo splendore.

Il nuovo ROG Phone 8 Pro è un dispositivo che guarda ancora con forza al gaming, ma per la prima volta la proposta di Asus si fa più trasversale, con un blocco fotocamere che promette faville e un occhio di riguardo per l'esperienza d'uso di tutti i giorni. Il risultato, di fatto, è uno smartphone che punta alla categoria premium con un design "da gaming".

In termini puramente estetici c'è stato un importante cambio di passo, sebbene i canoni da gaming phone siano stati rispettati, con tanto di matrice LED AniMe Vision personalizzabile sul retro. Le differenze più importanti riguardano certamente le dimensioni: rispetto al "vecchio" ROG Phone 7, il nuovo smartphone Android di ROG è il 17% più piccolo, il 15% più sottile e il 9% più leggero.

Il cuore pulsante del device è il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 che, proprio nei benchmark diffusi da Asus, in questa veste sembra capace di superare persino l'A17 Pro di Apple in Multi-Core.

Attenzione massima anche al display, un pannello Samsung AMOLED LTPO FullHD+ (2400x1080) da 6,78 pollici, con Refresh Rate Variabile fino a 165Hz e luminosità di picco da ben 2.500 nit.

Il pannello, di tipo flessibile, è capace di ottimizzare ancora di più il rapporto screen-to-body, occupando il 94% della superficie frontale. La protezione è garantita da un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Multimedialità che spinge sull'acceleratore anche grazie all'audio spaziale Dirac Virtuo, con cancellazione del rumore AI e tecnologie Qualcomm aptX adaptive e Lossless.

A giudicare dal bump che troneggia sul retro, il reparto che ha subito il più importante intervento tecnico è stato quello fotografico, con un sistema a tripla camera che vanta un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, dotato di lente da 24 millimetri e con possibilità di zoom 2x Lossless.

Molto interessante anche lo stabilizzatore gimbal a 6 assi, così come la presenza di un modulo Tele 3x con OIS (supporto al formato RAW per ulteriore manipolazione e zoom superiori) da 32 MP e di un sensore Ultrawide da 13 MP. In un sistema a foro centrale, infine, il display ospita una selfie camera ultrawide da 32 MP RGBW.



Di fatto, ROG volta pagina in maniera importante rispetto al passato, avvicinando la propria proposta a quella dei competitor tradizionali con uno smartphone sulla carta molto più versatile.

Il nuovo ROG Phone 8 sarà disponibile nei tagli da 16/512GB e da 24GB/1TB, con RAM LPDDR5X e archiviazione UFS4.0.