ROG Phone 8 è vicinissimo: avrà anche un gamepad dedicato? Gli ultimi rumor

Dopo averci incuriositi con la scheda tecnica di ROG Phone 8, un gaming phone che potrebbe seriamente rappresentare l'evoluzione della specie verso un ibrido finalmente più trasversale, recenti rumor si soffermano di nuovo sulle sue potenzialità gaming. Ma non è come pensate.

Oltre alle sue peculiarità fisiche e hardware, come il processore più potente sul mercato e i trigger soft touch, che non dovrebbero mancare come da tradizione ROG, stavolta si parla di un vero e proprio gamepad da montare e smontare a seconda delle necessità, proprio come accade con alternative che sono ormai sul mercato già da diversi anni.

Il controller dedicato di Asus dovrebbe essere presentato insieme a ROG Phone 8 nel contesto della presentazione Asus al CES 2024 e dovrebbe chiamarsi ROG Tessen. Di fatto, dovrebbe rappresentare un'evoluzione rispetto al ROG Kunai 3, dal momento che secondo i render pubblicati da Windows Report dovrebbe trattarsi di un controller universale e non strettamente pensato per specifici smartphone della gamma ROG.

Immancabile la retroilluminazione RGB, così come sembra esserci una maggiore attenzione all'ergonomia. Interessanti anche i tasti funzione posteriori, che dovrebbero essere completamente mappabili a proprio piacimento. Stando alla fonte, ROG Tessen dovrebbe essere proposto a una cifra tra i 139 e i 159 dollari, con 6 ore di autonomia in modalità wireless.