Il ROG Phone II è out of stock e ASUS si scusa per i ritardi nelle consegne

Fin dalla sua presentazione l’Asus ROG Phone II ha destato molta attenzione grazie alle mostruose specifiche del dispositivo. Tuttavia, la risposta iniziale del mercato ha superato tutte le aspettative poiché il lancio sul mercato cinese ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti.

Solo una piccola parte delle 2.5 milioni di persone che hanno prenotato il ROG Phone II potranno mettere le mani sullo smartphone nell’immediato. La società taiwanese è stata colta in contropiede e si è scusata per il deficit nelle consegne, promettendo che sta lavorando duramente per garantire le forniture per le prossime release che si terranno il 4, il 7 e il 12 agosto.

Le cifre di cui si parla sono piuttosto impressionanti data la tipologia di prodotto, destinata al mercato dei videogiocatori. Lo smartphone, inoltre, nella versione standard con 12 GB di ram e 512 GB di memoria costa circa 871 dollari, mentre nella variante Tencent si scende a 508 dollari.

Il tutto è reso ancora più stupefacente se si pensa che la prima versione del ROG Phone non ha ottenuto lo stesso successo, nonostante le recensioni positive. Ricordiamo che il nuovo smartphone di Asus è equipaggiato con il nuovo Snapdragon 855 Plus e dispone di una batteria al litio di 6000 mAh, display AMOLED a 120Hz e supporto all’HDR10.

ROG Phone II dovrebbe arrivare sul mercato statunitense ed europeo il 4 settembre, al prezzo di 999 dollari. Anche Samsung e Apple stanno preparando l’uscita dei loro dispositivi di punta e sarà curioso vedere come reagirà il mercato occidentale.