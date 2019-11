ROG Phone scontato a 599 euro con controller GameVice in omaggio

ASUS ha dato il via ad una nuova promozione riguardante il primo ROG Phone. Infatti, adesso gli utenti possono portarlo a casa ad un prezzo scontato insieme al controller GameVice.

Per usufruire dell'offerta legata a ROG Phone, non dovete far altro che recarvi sul sito ufficiale di ASUS, dove lo smartphone è scontato a 599 euro (in precedenza costava 799 euro), e aggiungere il dispositivo al carrello. In questo modo, vedrete che, se acquisterete lo smartphone entro il prossimo 24 novembre 2019, riceverete in omaggio anche un GameVice Controller (salvo esaurimento scorte, valore commerciale di circa 100 euro). C'è da dire che fino a qualche giorno fa lo smartphone disponeva di un ulteriore sconto mediante un apposito codice (ROGFANIT), ma in quell'occasione non veniva fornito il controller e la promozione sembra essere ormai scaduta.

Vi ricordiamo che si sta parlando del primo ROG Phone, ovvero quello arrivato in Italia nel mese di ottobre 2018, dispositivo che al momento del lancio costava 899 euro. Nonostante lo smartphone abbia diversi mesi alle spalle, stiamo comunque parlando di un prodotto con caratteristiche tecniche piuttosto valide: processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna non espandibile e una batteria da 4000 mAh. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra recensione di ROG Phone.