ROG Phone è lo smartphone più veloce di Settembre secondo AnTuTu

AnTuTu, la popolare piattaforma di benchmarking, ha aggiornato la classifica rilasciando i nuovi dati relativi alle performance registrate dai vari smartphone nel mese di settembre. I dati sono raccolti utilizzando l'app AnTuTu nella versione 7 dal 1 al 30 Settembre, ed hanno generato una classifica a dir poco sorprendente.

Al primo posto, come si può vedere nello screenshot presente in calce, troviamo il ROG Phone. Non rappresenta a pieno titolo una sorpresa, dal momento che gira su uno Snapdragon 845 personalizzato con clock per girare più velocemente rispetto alla concorrenza. A ciò si aggiungono i sistemi di raffreddamento che garantiscono una velocità maggiore.

Al secondo posto, con un punteggio di 290602, troviamo Mi Black Shark di Xiaomi, che si basa sullo Snapdragon 845 normale, nonostante la presenza dei sistemi di raffreddamento.

Terzo posto per OnePlus 6, fermo a 289424 punti, ma il divario dal primo posto è comunque importante.

Il Galaxy Note 9 di Samsung, nella variante con processore Snapdragon 845, si piazza al settimo posto dietro ad Oppo Find X, Mi 8 e Vivo Nex S, ma chiaramente si tratta di dati puramente indicativi in cui rientrano una vasta gamma di fattori che li influenzano.

I benchmark infatti sono difficili da considerare al momento dell'acquisto di uno smartphone, dal momento che entrano in gioco altri elementi.