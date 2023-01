ROG rinnova i suoi notebook con Raptor Lake la RTX 4090 per giocare a 240Hz

Tra Zen4, Raptor Lake e la next-gen di schede video di NVIDIA e AMD, il 2022 si è concluso in maniera straordinariamente esplosiva, in attesa del tradizionale appuntamento di Las Vegas con il CES 2023, dove ASUS ha svelato la sua nuova proposta per la gamma ROG nell'evento Maxed Out.

A poche ore di distanza dall'annuncio di Intel e dei suoi processori Raptor Lake per notebook e freschi dal roboante annuncio delle RTX 40 Mobility, senza troppe sorprese anche ASUS ha scoperto le sue carte annunciando tutte le novità per il gaming in mobilità ma anche accessori, periferiche e nuovi desktop a piccolo formato.

I nuovi notebook ROG Strix

Aprono le danze i nuovi innesti per la serie Strix SCAR e Strix G. La sorpresa del 2023 è sicuramente lo SCAR 18 (G834), dotato di un pannello Nebula da 18 pollici con possibilità di configurazione fino a 1440p a 240 Hz. Al suo fianco i classici modelli da 16 e 17 pollici. Dei tre modelli, quello da 16" e 18" saranno dotati di processori Intel di tredicesima generazione fino all'Intel Core i9-13980HX, mentre il 17" potrà essere configurato con CPU AMD Ryzen 7000 fino alle più potenti opzioni con Ryzen 9 con architettura Zen4. In tutti i casi con RAM DDR5 a 4800 MHz. Le differenze si annullano sul fronte delle GPU: tutti e tre potranno beneficiare delle nuove soluzioni NVIDIA RTX Serie 40 sino alla 4090 con TGP di 150W espandibili sino a 175W con Dynamic Boost. Immancabile l'utilizzo di metallo liquido in tandem con tecnologia Tri-Fan, mentre completa il fronte multimediale il pieno supporto a surround virtuale Dolby Atmos.

I modelli G16 e G18 si differenziano per la possibilità di equipaggiarli sempre con GPU RTX Serie 40 ma fino alla RTX 4080. Per chi sceglierà questi prodotti per la mobilità, segnaliamo la presenza della ricarica tramite USB-C a 100W e del WiFi 6E.

Si aggiornano anche Zephyrus e Flow

Messi da parte i modelli pensati per le performance assolute, arriviamo alla collezione più lifestyle del brand taiwanese. La gamma Zephyrus accoglie i nuovi G14, G16, M16 e lo splendido Duo 16 con display 4K aggiuntivo di controllo sulla porzione superiore del corpo, con apertura telescopica e tecnologia AAS Plus 2.0 che migliora ulteriormente l'airflow. Il Duo 16 del 2023 accoglie i nuovi processori AMD fino ai Ryzen 9 Zen4 con RAM DDR5, ricarica Type-C e grafica fino alla RTX 4090 da 165W. Lo schermo principale da 16 pollici potrà essere configurato con MiniLED o IPS, entrambi QHD+ fino a 240 Hz. Naturalmente, all'appello non mancano WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos e una camera frontale IR.

Gli altri modelli differiscono tra loro per configurazione massima, con il G16 e l'M16 che potranno essere scelti con CPU fino all'i9-13900H. Il G16 a sua volta potrà ospitare una RTX 4070 (120W) e l'M16 una RTX 4090 (120W fino a 145W con Dynamic Boost). Il G14, infine, con Ryzen 9 e 4090 (100W, fino a 125W con Dynamic Boost).

La serie Flow accoglie ben tre modelli. Il nuovo X13 insieme al modulo ROG XG Mobile è il classico convertibile della serie, con iconico design a 360° e performance supportate da Ryzen 7000 e GPU NVIDIA fino alla RTX 4070 laptop (60W). Il pannello IPS da 13,4 pollici con risoluzione FHD+ potrà essere scelto con refresh rate fino a 120Hz o 165Hz. Nella scatoletta magica, invece, si potrà inserire fino a una RTX 4090 da 150W. Il ROG Flow Z13 per il 2023 accoglie i nuovi processori Raptor Lake fino al 13900H affiancati da GPU NVIDIA con opzioni che arrivano alla RTX 4060 (65W). Un vero e proprio tablet da gaming, pronto a soddisfare le esigenze dei giocatori alla ricerca della mobilità più estrema senza rinunciare alla qualità visiva, grazie a display WQXGA da 13 pollici.

Infine, il Flow X16 con i suoi 16 pollici mantiene un design a 360° offrendo tutta la potenza dei nuovi processori Intel fino al 13900H, DDR5 e grafica NVIDIA RTX Serie 40 fino alla RTX 4070 da 120W.

In tutti i casi garantito il supporto alla connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Desktop SFF

Il nuovo ROG G22CH è un sistema desktop a piccolo formato da appena 10 litri, dotato di processori Intel di tredicesima generazione e fino al nuovo Intel Core i9-13900KF al fianco delle nuove RTX Serie 40 di NVIDIA, naturalmente di classe desktop. La piattaforma è la nuovissima Intel B760, con supporto fino a 32GB di RAM DDR5 e doppia unità a stato solido su standard PCIe Gen4. La dissipazione potrà essere personalizzata con opzioni ad aria oppure AIO a liquido, mentre la connettività sarà completa di WiFi 6E.

Al fianco di questi incredibili notebook e desktop, ASUS ha anche rinnovato la sua gamma di periferiche e accessori, con l'annuncio di monitor ROG a 540 Hz, router WiFi 7 e persino di una tastiera meccanica con switch hot-swappable.