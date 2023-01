ROG, rivoluzione gaming: tastiere meccaniche OLED, WiFi7 e monitor a 540 Hz

In questo roboante inizio di 2023, ASUS ha presentato i nuovi notebook ROG con display Nebula HDR, processori Raptor Lake e GPU RTX Serie 40. Al loro fianco, una valanga di novità in termini di periferiche e accessori.

Non solo notebook, arrivati a margine della presentazione delle RTX Serie 40 laptop: protagonista assoluto, infatti, è stato anche il nuovo monitor ROG Swift Pro PG248QP, dotato di un pannello FullHD da 24,1 pollici con l'astronomica frequenza di aggiornamento a 540 Hz. Disegnato per offrire il massimo vantaggio nel gaming competitivo, questo display per eSport è di tipo E-TN, con tempi di risposta migliorati del 60% rispetto al classico TN.

Supporto pieno alla tecnologia NVIDIA G-SYNC con Reflex Frequency Analyzer. Ciliegina sulla torta un piedistallo di nuova generazione con piedini orientabili per salvare spazio e organizzare le proprie periferiche sulla scrivania.

Interessante anche l'annuncio del router ROG Rapture GT-BE98 con WiFi 7, che apre le porte al supporto al canale a 320 MHz su banda a 6 GHz, garantendo prestazioni superiori fino al 160% e velocità fino a 25.000 Mbps.

Ha colpito particolarmente anche la presentazione della tastiera personalizzabile ROG Azoth. Meccanica, wireless e con formato 75%, offre switch meccanici ROG NX hot swappable con guarnizioni e ammortizzazione per un comfort acustico superiore. La tastiera viene proposta con caps ROG PBT doubleshot e integra un futuristico display di dialogo OLED.

Quanto alla connettività, è presente il Bluetooth ma anche il sistema di trasmissione wireless ROG SpeedNova che garantisce anche ottimizzazione nell'autonomia e durata fino a 2.000 ore di gioco a 2,4 GHz.

Inaspettata la presentazione del controller ROG Raikiri Pro, primo "tri-mode" certificato Xbox in grado di essere utilizzato in Bluetooth, RF e USB.

Oltre all'immancabile display OLED sul frontale, questo controller integra anche DAC ESS per un audio di qualità superiore tramite jack da 3,5 mm.Ultima, ma non per importanza, la nuova poltrona ROG Destrier Ergo con telaio in alluminio, rete traspirante e schiuma PU. Anche i braccioli sono in PU per il massimo del comfort ed è dotata anche di supporto lombare e per la testa.