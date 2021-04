Roku, i dispositivi potrebbero presto perdere l'accesso a YouTube TV

Roku è un brand noto tra coloro che sono soliti acquistare dispositivi pensati per lo streaming. Tuttavia, presto gli utenti potrebbero non riuscire più ad accedere a un servizio importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e ArsTechnica, a breve i dispositivi Roku potrebbero perdere l'accesso a YouTube TV. I motivi sono stati spiegati da Google in un comunicato diffuso tramite The Verge: "Abbiamo cercato di lavorare con Roku in buona fede per raggiungere un accordo che vada a vantaggio dei nostri spettatori, nonché dei loro clienti. Sfortunatamente, Roku spesso usa queste tattiche nelle sue negoziazioni. Siamo delusi dal fatto che abbiano scelto di effettuare affermazioni infondate mentre i negoziati continuano.

Ci siamo concentrati nell'assicurare un'esperienza coerente e di alta qualità per i nostri spettatori. Non abbiamo mai chiesto di accedere ai dati degli utenti o interferito nei risultati della ricerca. Ci auguriamo di poter risolvere questo problema per il bene degli utenti". In questo contesto, l'applicazione di YouTube potrebbe "sparire" dai dispositivi Roku nel corso dei prossimi giorni.

Per chi non lo sapesse, in precedenza BigG era stata accusata di utilizzare YouTube TV per avvantaggiare i propri prodotti. Inoltre, un portavoce di Roku aveva parlato di "risultati di ricerca manipolati". In parole povere, l'accusa è quella di "pratiche anticoncorrenziali". Insomma, i rapporti tra Roku e Google non sembrano essere esattamente idilliaci in queste ore.