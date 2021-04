Roku ha rimosso l'app ufficiale di YouTube TV dal suo store

La notizia era nell'aria, visto quanto accaduto negli ultimi giorni: Roku ha rimosso l'applicazione ufficiale di YouTube TV dal suo store. Alla fine l'accordo con Google non si è concretizzato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e PhoneArena, il "vecchio accordo" è scaduto oggi 30 aprile 2021 e questo comporta l'impossibilità per gli utenti di scaricare l'app. Coloro che dispongono già di YouTube TV sul proprio dispositivo Roku possono continuare a utilizzare il servizio, ma i "nuovi utenti" non avranno modo di accedere all'app. Non sembra invece coinvolta l'app "classica" di YouTube.

In ogni caso, i "dissapori" tra Roku e Google si sono "arricchiti di un nuovo capitolo" nelle ultime ore. Infatti, sul blog ufficiale di YouTube è stato pubblicato un post in cui Google spiega che la sua priorità è offrire un'esperienza di qualità a coloro che utilizzano YouTube TV. BigG ha dunque affermato che Roku avrebbe chiesto delle "eccezioni" relative a particolari requisiti tecnici che vengono richiesti a tutti i partner.

In parole povere, a quanto pare Roku si sarebbe rifiutata di supportare alcuni codec video open-source, aspetto che secondo Google limita la qualità del servizio. Infatti, gli utenti avrebbero potuto acquistare dispositivi che supportano il 4K HDR o l'8K, senza però poter realmente accedere a queste risoluzioni per via delle scelte di Roku.

Inoltre, Google ha spiegato che, "scendendo ai compromessi" chiesti da Roku, la società di Mountain View avrebbe potuto avere difficoltà nell'aggiornare YouTube per sistemare eventuali problemi e aggiungere nuove funzionalità. Per il resto, BigG ha indicato come "false e senza prove" le affermazioni effettuate qualche giorno fa da un portavoce di Roku, in cui si faceva riferimento a una fantomatica richiesta da parte di Google relativa ai dati degli utenti, nonché a delle "interferenze nei risultati di ricerca".