ROKU TV sarà disponibile in Europa entro la fine del 2019

Roku, il leader delle piattaforme streaming TV negli Stati Uniti, è pronto all’esordio in Europa. Lo ha annunciato il CEO dell’azienda Anthony Wood dal palco della conferenza all’IFA 2019. Il progetto, con la partnership di Hisense, partirà dal Regno Unito entro la fine dell’anno.

Successivamente la società ha intenzione di espandersi negli altri paesi europei. I nuovi modelli di Roku TV Hisense verranno lanciati nell’ultimo quarto del 2019 e supporteranno risoluzioni 4K e HDR, con dimensioni fino ai 65 pollici. Maggiori dettagli verranno annunciati in prossimità del lancio.

“Siamo lieti di portare il programma di licenze di Roku TV in Europa e attendiamo il primo Roku TV Hisense sul mercato entro quest’anno” ha detto Anthony Wood.

Roku è una delle principali piattaforme integrate di streaming al mondo e in Europa sarà la diretta concorrente di Android TV, di Apple tvOS, di Tizen e webOS. Oltre ad Hisense, Roku potrà contare sulla collaborazione di TCL, già consolidata negli Stati Uniti.

“Mentre gli utenti amano la semplicità e le caratteristiche avanzate delle Roku TV, i produttori possono contare su costi ridotti e sulla varietà di opzioni tecnologiche. La capacità di portare rapidamente sul mercato un’esperienza di smart TV completa e che viene regolarmente supportata da Roku, offre ai produttori un vantaggio nel settore delle TV” ha concluso Wood.

Intanto Amazon non resta con le mani in mano e ha reso disponibile per il mercato italiano la Fire TV Stick 4K, precedentemente lanciata negli Stati Uniti.