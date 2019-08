I Rolling Stones arrivano su Marte: la NASA dedica loro una roccia

I Rolling Stones sono senza dubbio una delle band rock più importanti della storia della musica e del pianeta Terra. La loro influenza però ora si estende anche oltre, ed infatti la NASA ha annunciato di aver dedicato loro una roccia scoperta dal lander InSight su Marte, che è stata denominata "Rolling Stones Rock".

Ovviamente soddisfatti i quattro inglesi Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood, che all'annuncio del JPL hanno affermato che si è trattato di un "modo meraviglioso per celebrare il tour Stones No Filter in arrivo a Pasadena. E' un traguardo importante nella nostra lunga storia ricca di eventi", ed hanno ringraziato la NASA per l'importante riconoscimento.

Un pò più grande di una pallina da golf, la roccia rotola sulla superficie del pianeta rosso, da qui la scelta del nome. Nelle immagini scattate da InSight il giorno successivo alla scoperta del 26 Novembre 2018, infatti, erano visibili diversi punti nel terreno rosso-arancione che mostravano il trascinamento della roccia.

"Il nome Rolling Stones Rock si adatta perfettamente" ha dichiarato Lori Glaze, direttore della Planetary Science Division, secondo cui "l'obiettivo della NASA è rendere il proprio lavoro riconoscibile da più persone. Quando abbiamo scoperto che gli Stones sarebbero arrivati a Pasadena, abbiamo deciso di onorarli".

I primi riferimenti dell'annuncio erano arrivati dall'attore Robert Downey Jr. lo scorso 22 Agosto, quando in occasione del concerto degli Stones al Rose Bowl Stadium aveva parlato della "scienza incrociata ad una leggendaria rock band".

La missione InSight ha preso il via lo scorso Novembre, e ci ha inviato la prima foto pulita di Marte.