A Roma Amazon consegna la spesa in un'ora: siglato l'accordo con Tuodì

Amazon annuncia oggi di aver siglato un accordo con Tuodì per consegnare la consegna della spesa in giornata in fasce di due ore. Si tratta di un’iniziativa rivolta a coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime.

Come spiegato nel comunicato stampa ufficiale di Amazon questo accordo copre le zone dell’area Eur Torrino, Garbatella, Appio, Tufello, Centocelle e Ciampino: gli utenti potranno scegliere tra un’ampia gamma di prodotti disponibili nello store di Tuodì e quindi usufruire della consegna in giornata in finestra di un’ora o due ore a scelta.

Tale servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20. La consegna in due ore è disponibile a 2,90 Euro, mentre quella in un’ora a 6,90 Euro.

Tuodì per l’occasione offre anche un buono sconto da 10 Euro sul primo ordine di almeno 50 Euro: è necessario inserire il codice promozione 10OFFTUODI al momento del checkout per poterne beneficiare.

Il colosso di Seattle spiega anche che fino al 30 Luglio 2022 non è previsto nessun importo minimo d’ordine. Per verificare se la vostra zona è coperta dal servizio vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul sito Amazon.

Si tratta senza dubbio di un’iniziativa sicuramente interessante per i cittadini della Capitale