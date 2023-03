Roma, attacco hacker all'ATAC oggi 22 Marzo: 'offline sito internet e biglietterie'

Problemi per sito web e biglietterie ATAC, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Roma. A causa di un attacco hacker, infatti, il sito non è raggiungibile ed anche le biglietterie nelle sedi ATAC stanno riportando problemi.

A confermarlo è la stessa azienda dei trasporti in una nota dove spiega che “dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”.

Al momento non sono nemmeno chiari i dettagli di questo attacco hacker: non è noto se si tratti di un ransomware che sta provocando i problemi in questione oppure se sia legato ad altro.

Dopo l’attacco hacker di qualche settimana fa in Italia, l'attenzione del CSIRT nei confronti delle infrastrutture critiche è altissima per il possibile furto di dati sensibili.

Chiaramente, vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare ulteriori informazioni sulla questione e qualora l'ATAC dovesse diffondere dettagli aggiuntivi sull'attacco.