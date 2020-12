Roma: riapre al pubblico l'antico Mausoleo di Augusto dopo ben 14 anni

In una conferenza stampa vicino al Museo dell'Ara Pacis, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato con grande gioia la riapertura del celebre Mausoleo dell'imperatore Augusto. Dopo 14 anni di restauri, dall'1 Marzo del 2021 i turisti di tutto il mondo potranno visitare un pezzo unico nella storia dell'Impero romano.

Il mausoleo di Augusto, o "Augusteo", è un imponente monumento funerario risalente al I secolo a.C. Si pensa, sulla base delle fonti storiche pervenute, che sia stato costruito dal primo imperatore di Roma nel 28 a.C., dopo aver conquistato l'Egitto e sconfitto Marco Antonio nella Battaglia di Azio del 31 a.C.

Ispirato dalla presunta tomba di Alessandro Magno ad Alessandria, Ottaviano (futuro Augusto) decise, non appena tornato in patria, di costruire un mausoleo per lui e i suoi familiari, seguendo i dettami stilistici dell'ellenismo.

I primi ad essere sepolti in quel complesso funebre dinastico furono il nipote, Marco Claudio Marcello, e la madre, Azia Maggiore. Seguirà Augusto nel 14 d.C. e gran parte dei successori della dinastia giulio-claudia. Persino le ceneri di Caligola, con sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle verranno sparse nel Mausoleo. A partire da Traiano, i resti di nessun altro imperatore romano riposeranno nell'Augusteo.

Con l'arrivo del Medioevo, il complesso venne trasformato dalle grandi famiglie aristocratiche romane in una roccaforte, in un giardino e una vigna. Sarà nel XVIII secolo che il Mausoleo diventerà una sala per concerti, prendendo il nome di "Anfiteatro Correa".

Nell'Italia fascista, tutte le strutture di discendenza medievale e moderna vennero distrutte per ordine di Mussolini. L'obiettivo era rendere nuovamente centrale non solo l'Augusteo, ma tutti i grandi nomi che, storicamente, si credeva vi riposassero.

Oggi, invece, il complesso è stato sottoposto a svariati progetti di restauro che hanno permesso agli archeologi di conoscere l'antica struttura e ricrearla. Gli interventi hanno avuto, tra gli gli obiettivi principali, anche la messa in sicurezza dell'intera area monumentale.

Dal 2006, le porte del Mausoleo sono rimaste chiuse al pubblico, non sapendo quando sarebbe stato possibile riaprirle. Nel 2017, però, la compagnia di telecomunicazioni TIM decise di stanziare 6 milioni di euro per far partire l'ultimo e definitivo progetto di restauro.

Adesso ci si aspetta, entro l'1 Marzo del 2021, che l'area intorno al sito sia resa pedonale e che le fermate del bus vengano modificate, consentendo ai turisti e agli abitanti della città di raggiungere più facilmente l'area storica.

Vi potreste chiedere: "Perché proprio l'1 Marzo? Non potevano anticipare la data, visto che i lavori principali sono stati conclusi?".

Questa scelta è stata puramente simbolica, perché si sostiene che Roma sia sta fondata proprio in questa data. L'anno prossimo sarà, quindi, un momento importante per la città, che verrà elogiata a 360° in tutti i suoi aspetti storici ed artistici.