Roma è stata venduta nel Metaverso: l'NFT acquistato per 120mila Dollari

E' stato annunciato, metaforicamente, che "Roma non appartiene più ai romani", ma ad un acquirente che ha speso 120mila Dollari per un NFT che gli conferisce la proprietà virtuale della nostra capitale nell'Ertha Metaverse.

L'utente ora ha il controllo - ovviamente nel Metaverso di Ertha - dei monumenti più importanti e famosi del mondo, tra cui il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza San Pietro e tutti i monumenti Vaticani, inclusa l'abitazione del Papa e la relativa Cappella Sistina.

Il prezzo versato per acquistare Roma supera quello precedente fissato per Tokyo, che era stata venduta per 59mila Dollari, mentre per la maggior parte della Svezia un acquirente ha sborsato "solo" 50mia Dollari.

In termini pratici, gli utenti che hanno acquistato l'NFT hanno portato a casa un appezzamento di terra virtuale dove sono presenti tutti i monumenti delle relative città.

Come leggiamo direttamente sul sito web ufficiale di Ertha, il suo Metaverso è diviso in 360mila appezzamenti di terra acquistabili, ognuno dei quali raccoglie tasse, commissioni ed altre forme di reddito dalle transazioni che avvengono su di esse. Ciò vuol dire che il prezzo d'acquisto potrebbe risultare anche basso nel momento in cui centinaia di migliaia di giocatori si collegheranno a questo metaverso ed inizieranno a fare transazioni su di esso. D'altronde, non è un caso che in molti stiano acquistando terreni nel Metaverso.