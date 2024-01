I romani bevevano un vino molto piccante che oggi sarebbe considerato imbevibile

Gli antichi romani sono stati fra i più grandi bevitori di vino della Storia antica. Ne hanno selezionato diverse varietà e secondo gli storici erano soliti aromatizzare le loro caraffe, con miele, acqua e spezie.

Uno studio pubblicato il 23 gennaio scorso, sulle pagine di Antiquity, ha però dimostrato quanto fossero particolari i gusti dell'epoca. Andando ad analizzare il contenuto di diverse giare romane, che contenevano il vino in fermentazione, i ricercatori sono stati in grado di identificare non solo gli ingredienti utilizzati dai produttori di vino per renderli più saporiti, ma anche quali erano i vari "gusti" più venduti nelle bancarelle dell'impero.

Secondo i ricercatori, i vini più pregiati erano quelli che lasciavano sulla bocca una leggera piccantezza, con un aroma di pane tostato, mele, noci tostate e curry. Nel tempo ovviamente gli antichi adattarono i loro prodotti alle varie mode, sviluppatisi con il progresso della civiltà, e sicuramente un boccale di vino dell'antica Roma aveva un sapore molto differente rispetto a un bicchiere di vino trangugiato in Grecia durante le guerre persiane o nell'Antico Egitto.

Il sapore del vino infatti ha continuato a mutare con il corso dei secoli, evolvendosi per oltre 11.000 anni insieme all'uomo. Considerando tuttavia la grande produzione di vino nell'antica Roma, i produttori dovettero anche pensare a dove e come stivarlo. Una sfida resa possibile grazie all'introduzione dei vasi Dolia, dei contenitori porosi e a forma di uovo che venivano stilati sotto terra per l'intero processo di vinificazione e conservazione, con l'obiettivo di far esaltare tutte le essenze presenti nella bevanda.

Sfortunatamente, gli archeologi non hanno mai trovato nei loro scavi vasi Dolia integri, in grado di contenere ancora dopo migliaia di anni il vino prodotto dagli antichi romani. Oggi tuttavia sappiamo che il vino dell'epoca non era solo bianco: presentava un'ampia scelta di colori (dal rosso al rosato passando per il nero, quando alla miscela venivano aggiunte le bucce), mentre la più antica produzione di una bottiglia di vino in vetro risale alla fine dell'impero romano.

Questa bottiglia venne ritrovata in Germania in una tomba romana nel 1867 e nessun archeologo ha avuto mai - in tutto questo tempo - il coraggio di assaggiarne il contenuto, visto che è stata imbottigliata circa 1700 anni fa.



La cosa più curiosa che gli archeologi vogliono sottolineare è che molto probabilmente i vini un tempo prodotti dai nostri antenati oggigiorno sarebbero considerati imbevibili e dal gusto troppo forte. Non mancavano per esempio vini amari o dal sapore asprigno, che avrebbero disgustato tutti i sommelier del mondo moderno.