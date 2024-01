I romani misuravano il tempo in maniera molto diversa rispetto oggi

I romani sono famosi per essere stati dei grandi conquistatori, ma sono stati anche dei buoni scienziati e dei grandi ingegneri, capaci di anticipare il futuro con le loro invenzioni.

Per quanto fossero molto bravi nella matematica e nell'astronomia, non tutti sanno che la loro società differiva notevolmente dalla nostra per quanto riguarda un piccolo particolare: il modo con cui misuravano il tempo.

Oggi un giorno è composto da 24 ore e ogni ora ha 60 minuti. Non considerando alcuni piccoli errori che si vanno a creare fra il moto di rotazione della Terra e il moto di rivoluzione della stessa attorno al Sole, ogni giorno dell'anno ha la stessa durata delle altre e il giorno segue sempre la notte. Tuttavia, all'epoca degli antichi romani, il tempo non si misurava così.

La giornata era suddivisa in dodici frazioni che chiamavano horae, che avevano una diversa durata a secondo della stagione. La notte invece era composta da quattro vigiliae, che avevano in media una durata di 3 ore attuali. Le vigilie si riferivano ai turni di guardia che svolgevano le guarnigioni militari negli accampamenti, ma anche nelle realtà urbane erano utilizzate per organizzare la vita notturna delle ronde cittadine e del lavoro degli schiavi.

La durata delle horae e delle vigiliae variavano a secondo della disponibilità di luce, legata alle stagioni, e per questo darsi un appuntamento nell'antica Roma era un compito abbastanza complesso, visto che bisognava saper interpretare il trascorrere del tempo tramite il Sole.

Per capire la complessità di questo sistema, basta considerare a che ora l'astro nascente giunge ad illuminare l'alba. Se ci si dava appuntamento all'hora prima durante l'inverno, bisognava incontrarsi tra le 7:33 e l'8:17 del mattino, mentre nel caso in cui ci si dava appuntamento allo stesso orario in estate, bisognava fare una levataccia, visto che l'incontro era previsto fra le 4:27 e le 5:42.

Bisognava poi sperare che le nuvole non coprissero il Sole, poiché l'unica soluzione al brutto tempo erano gli orologi ad acqua, molto costosi in quel periodo.

I romani seguivano anche un calendario molto differente dal nostro, almeno finché Giulio Cesare non introdusse il suo calendario solare, poco prima di morire. Le resistenze nei confronti dell'introduzione di questo calendario non tardarono a farsi sentire ed è per questo se ancora oggi alcuni mesi hanno il nome del calendario repubblicano, che comprendeva solo 10 mesi.

Per questo popolo riuscire a misurare il tempo era un questione seria, non solo perché permetteva di organizzare le proprie faccende quotidiane, ma perché permetteva ai generali di preparare le campagne militari e ai sacerdoti di scegliere i momenti migliori per svolgere le loro cerimonie.

Un romano avrebbe diffidato coloro che non riuscivano a determinare l'ora o a leggere adeguatamente una mappa, un processo molto complesso come hanno scoperto gli storici. Solo i barbari e gli ignoranti non erano in grado di svolgere queste attività, dimostrando la loro estraneità all'impero e a tutto quello che rappresentava: progresso, controllo, ordine.