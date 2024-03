I romani hanno mai raggiunto l'India e la Cina, anche solo per rapporti commerciali?

I romani crearono un grande impero, ma come molti appassionati di storia sanno non realizzarono l'impero più grande mai apparso sulla Terra. Non riuscirono infatti mai a consolidarsi oltre il Vicino Oriente e non replicarono le gesta di Alessandro Magno in India e in Asia centrale.

Per quanto non si dimostrarono ugualmente efficienti lontani dall'Europa e dal Mediterraneo, i romani continuarono comunque a inviare spedizioni, truppe e mercanti oltre i confini del loro impero, tanto che non tutti sanno che esistevano dei fiorenti rapporti militari e commerciali con dei paesi che ancora oggi consideriamo molto lontani.

In India per esempio costruirono un fiorente rapporto commerciale, che si basava sullo scambio di merci e di schiavi, tramite l'utilizzo di navi che solcavano l'Oceano indiano e il Mar Rosso o la presenza di lunghe carovane, che successivamente avrebbero costituito - in epoca medioevale - la cosiddetta "Via della Seta".

Queste carovane attraversavano tra l'altro il territorio del "nemico" che al tempo divideva il mondo romano da quello indiano, ovvero l'Impero partico, che governava le regioni dell'attuale Iran e dell'Iraq.

Come testimonia inoltre Strabone, l'imperatore romano Augusto ricevette ad Antiochia un ambasciatore del re indiano Pandyan da Dramira, desideroso di conoscere il "giovane" che era riuscito ad unificare l'impero romano dopo l'epoca delle guerre civili. Fu proprio in quel momento che i due regni si accordarono per organizzare diverse spedizioni, che comprendevano merci e molti animali esotici.

Per concretizzare questo rapporto commerciale, Augusto inviò diversi mercanti e alcuni soldati in India, per costruire dei centri dove i mercanti potessero mercanteggiare in tutta sicurezza con i fornitori locali, in rappresentanza dell'impero. Fu così che le tigri e diverse statue di origine indiana - tra cui la Lakshmi pompeiana, trovata a Pompei, raggiunsero l'Europa. I due centri commerciali romani più importanti in India furono Arikamedu e Muziris.

Più fosche sono invece le informazioni relative alla presunta storia della legione perduta di Crasso, finita in Cina, dopo la sconfitta di Carre. Secondo una leggenda, i soldati sopravvissuti alla sconfitta furono infatti inseguiti dall'esercito Partico, fino ai confini del mondo all'epoca conosciuto. Ispirandosi ai racconti dell'Anabasi di Senofonte, i soldati quindi decisero di inoltrarsi tra le montagne dell'Asia centrale, sbagliando però strada.

Invece di raggiungere il Mar Nero, giunsero nell'attuale Uzbekistan e lì si sarebbero inoltrati per diversi anni all'interno dell'impero cinese, fino a raggiungere la Mongolia, prendendosi come mogli alcune giovani che incontrarono durante il cammino. Sempre più disperati, decisero allora di combattere per alcuni pretendenti al trono di origine Unna, finché non furono catturati e condotti come schiavi in alcune province orientali dell'impero.

Per via della loro incredibile preparazione militare, sempre la leggenda narra che in molti vennero risparmiati e che nel tempo formarono delle famiglie, costruendo la città romana di Liquian.

