I romani ci tenevano all'estetica: esposte ben 50 pinzette per peli del II secolo d.C.

Ehi, ti è mai saltato in mente come facessero nell’antichità ad avere corpi lisci e senza peli, prima della creazione dei saloni di bellezza moderni? Beh, un modo tutto loro ce l’avevano, ed era sicuramente più spiacevole delle cerette attuali!

In un museo a Wroxeter, città nell’antica Britannia romana, sono esposte 50 paia di pinzette romane, insieme ad altri strumenti per la cura del corpo. Paradossalmente le pinzette antiche non hanno niente da invidiare a quelle moderne, ma non è dubbia la quantità di dolore che provocavano!

Secondo Cameron Moffett, uno dei curatori di English Heritage, per quanto esse fossero sicure ed economiche, la depilazione non era proprio una passeggiata! Anche solo per testimonianze del genere ci converrebbe ringraziare il progresso, che ha reso il tutto più indolore.

Le suddette pinzette risalgono al II-V secolo d.C. Anche allora, si depilavano sia uomini che donne, ma per motivi diversi: le donne per una questione estetica, gli uomini maggiormente per la pratica dello sport. Oltre alle pinzette, il museo ospita altri reperti interessanti, come una conduttura romana che portava acqua alle terme cittadine, set di cosmetici in rame per applicare eye-liner e ombretto, boccette di profumo e curiosi manufatti esplicativi della cura personale nell’antica Roma.

Dunque, la bellezza era un’esigenza fortemente sentita anche secoli e secoli fa. Ciò che cambia, fortunatamente, sono i metodi e le mode. I romani erano in advance anche su questo fronte e non solo per questo possiamo dimostrarci grati nei confronti delle loro invenzioni!