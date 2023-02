Anche la Romania invia caccia per abbattere oggetto misterioso nei cieli

Dopo che gli Stati Uniti hanno parlato espressamente di oggetti volanti non identificati nel loro spazio aereo, l'avvenimento sembra essersi moltiplicato in diversi parti del mondo. Gli USA - tra le tante affermazioni - hanno accusato la Cina; il Paese del Drago ha affermato di aver abbattuto altri oggetti simili e anche la Romania lo ha fatto.

Secondo quanto riporta da Reuters, l'aeronautica della Romania ha inviato due jet MiG 21 LanceR nel sud-est del paese, dove si credeva che l'oggetto si trovasse a 11.000 metri da terra. All'arrivo, ​​10 minuti dopo il rilevamento iniziale, i piloti non hanno trovato traccia dell'oggetto e sono rimasti nell'area per mezz'ora (non notando la sua presenza tramite i radar).

Ancora una volta il candidato più probabile sembra essere un pallone meteorologico, in base a quanto affermato dall'aviazione. Quello che sta succedendo è semplice: dopo il "mezzo scandalo" del pallone cinese sopra una base americana, le varie forze mondiali stanno ora prestando un po' più di attenzione agli oggetti rilevati dai radar.

Anche in Cina la situazione è simile: secondo il Global Times, le autorità della provincia dello Shandong nella Cina orientale hanno segnalato un oggetto non identificato vicino alla città costiera di Rizhao. Nonostante un alto funzionario degli USA abbia affermato che non esclude gli alieni, tutti questi avvistamenti sono da ricercare, appunto, nella presenza di numerosi palloni meteorologici.