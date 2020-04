Romanticismo animale: i lemuri seducono le femmine grazie alla loro 'puzza'

Secondo dei risultati pubblicati sulla rivista Current Biology, i lemuri maschi producono, attraverso delle ghiandole sul polso, un "profumo" nauseabondo che si strofinano sulle code per sedurre eventuali compagne.

Le secrezioni da queste e altre ghiandole sono comunemente utilizzate dai lemuri maschi per comunicare con altri membri del loro sesso, per contrassegnare il territorio, dimostrare il loro rango sociale o trasmettere la loro prontezza per la riproduzione. Tuttavia, gli scienziati hanno recentemente scoperto che questi animali producono sostanze chimiche aggiuntive che vengono utilizzate per "flirtare" con le femmine durante la stagione degli amori.

Questa scoperta potrebbe rappresentare la prima prova di feromoni sessuali nei primati, il gruppo che comprende lemuri, grandi scimmie e umani. I lemuri dalla coda ad anelli (Lemur catta) sembrano particolarmente interessati alle secrezioni polmonari maschili durante la stagione riproduttiva; una componente chimica che potrebbe essere presente solo in questo periodo dell'anno, particolarmente attraente per le femmine.

Gli scienziati hanno raccolto campioni di secrezioni da tre lemuri maschi durante la stagione riproduttiva e non riproduttiva. Per la maggior parte dell'anno, questo liquido aveva un odore "amaro", "coriaceo" e "verde" sul naso umano, hanno scritto i ricercatori nello studio. Ma durante la stagione riproduttiva, invece, sembra avere un odore "fruttato, floreale e dolce".

Potrebbero essere le fluttuazioni del testosterone a guidare questi cambiamenti. "Questo aumento supporta davvero la connessione tra il testosterone e questi composti degli odori", ha dichiarato uno degli autori dello studio Mika Shirasu, assistente professore presso la Graduate School of Agricultural and Life Sciences dell'Università di Tokyo.