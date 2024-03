Dune, il romanzo, venne rifiutato da 20 editori e venne pubblicato da una rivista per auto

Nel corso di queste ultime settimane stiamo celebrando la saga letteraria di Dune come mai prima d'ora. La maggioranza delle persone che stanno appezzando i film o ha letto o sta comprando i libri e fra recensioni entusiastiche e l'arrivo di alcuni videogiochi, la saga sembra più viva che mai.

Questo è paradossale, considerando che l'autore dei romanzi, Frank Herbert, ebbe grandi difficoltà nel pubblicare i suoi libri. Una storia che si ripete storicamente con diversi scrittori - anche J.K. Rowling ha affermato di aver vissuta un'esperienza simile - ma Herbert forse riuscì a battere un piccolo record.

All'epoca in cui uscirono, dalla seconda metà degli anni Sessanta al 1986, i suoi libri erano infarciti di una tipologia di fantascienza nuova per quei anni, che si allontanava moltissimo dai topos letterari sfruttati per esempio da Wells, Asimov e Clarke. Herbert infatti attingeva direttamente dall'esperienze reali presenti sulla Terra e prese spunto da alcune culture che non erano molto prese in considerazione in America: le culture arabe e beduine che vivevano nel deserto.

Per questa ragione nei libri è possibile incontrare spesso il termine jihad o percepire delle assonanze con il nostro pianeta.

Tutto questo portò quindi le principali case editrici americane a rifiutare il lavoro d Herbert, consigliandogli persino di cambiare mestiere o di scrivere più storie simili a quelle di Conan il Barbaro, scritte dagli anni Trenta da Robert Ervin Howard.

Herbert - consapevole che lo stesso Howard ebbe delle difficoltà all'inizio per pubblicare le sue storie - non si scoraggiò e continuò a proporre il suo primo libro del ciclo - Dune, appunto - a circa 20 editori diversi, finché non trovò coloro che avrebbero creduto nelle sue qualità.

All'inizio il suo libro venne pubblicato in due parti, divisi a loro volta in otto fascicoli, sulla rivista Analog, dal dicembre 1963 al 1965. Poi l'editore Chilton, che all'epoca pubblicava solo manuali automobilistici, si convinse di pubblicare l'opera per intero, con il patto che Herbert riscrivesse alcune parti troppo infuse di misticismo.

Nell'arco di pochi mesi, Dune divenne così l'opera di fantascienza più letta della storia. Ad oggi ha venduto circa 12 milioni di copie ed ho l'opera letteraria più citata in assoluto, dopo "Io, robot" di Isaac Asimov. Ha infatti permesso a George Lucas di immaginare la sua saga di Star Wars, ma ha anche influenzato la saga di "Tremors" e "Stargate". Alcune puntate della serie classica di Star Trek presentano ambienti e mostri simili a quelli presenti all'interno dei libri di Herbert e anche George R.R. Martin e Stephen King hanno affermato che per le loro saghe de "Il trono di Spade" e "La torre nera" si sono ispirati alle atmosfere e alle politiche presenti nel ciclo di Dune.

Herbert scrisse il primo libro della sua saga ispirandosi ad un suo lavoro divulgativo (all'inizio era un giornalista) su delle dune di sabbia presenti in Oregon. L'articolo doveva concentrarsi sulla biodiversità che era possibile incontrare su queste dune, ma alla fine non fu più scritto. La ragione? Mentre era in Oregon per fare delle ricerche, l'immagine di un immenso verme che emergeva dalle sabbie gli venne in mente. Neanche lui in quel momento lo sapeva, ma quel verme sarebbe divenuto lo Shai Hulud.

Un pianeta simile ad Arakkis è tuttavia possibile nel nostro universo? Purtroppo sembra proprio di no. È davvero troppo difficile che un pianeta venga completamente ricoperto dalle sabbie, come immaginato da Herbert. Paradossalmente, Herbert con il suo librò invento quella che oggi viene definita fantascienza ecologica, che ha portato alcuni progressi anche nella vera planetologia.

Lo stesso Herbert cominciò a lavorare come scienziato. Nel 1972 lavorò in Vietnam e Pakistan come consulente sociale ed ecologico e fu tra i primi scrittori a lottare insieme agli ambientalisti contro il cambiamento climatico.