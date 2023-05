Che fine fece Romolo Augustolo dopo aver perso la carica di imperatore?

Ironico come la storia dell’Impero Romano d’Occidente si concluda con un imperatore che porta il nome di chi Roma la fondò. Quella di Romolo Augustolo è una figura pervasa tutt’oggi dal mistero: poco si sa sulla sua breve “reggenza”, a causa del periodo tumultuoso che ha vissuto, e sulla sua morte.

Romolo Augustolo era figlio di Oreste, un comandante dell’esercito romano che guidò una rivolta ai danni dell’imperatore Giulio Nepote. Nel 475 d.C., Oreste fece eleggere il proprio figlio come Augusto dell’Impero d’Occidente, sostituendo così Nepote; tuttavia, poté “regnare” solamente dieci mesi. Nel 476 d.C. l’esercito germanico di Odoacre marciò su Roma e depose Romolo Augustolo, ponendo fine all’Impero Romano d’Occidente.

Cosa fece il povero Augustolo, una volta persa la sua carica? Alcune fonti affermano che fu esiliato in Campania e visse per molti anni sotto la protezione di Odoacre; altre, invece raccontano che il condottiero germanico risparmiò la vita al giovane, affidandolo a un monastero dove visse il resto della sua vita come monaco.

Se vi state soffermando sulla clemenza di Odoacre state commettendo un grosso errore di interpretazione: Odoacre non assediò Roma e non fece niente di così scandaloso nel deporre un imperatore. Prima di allora, i romani erano già abituati ad Augusti deposti e a condottieri che prendono le redini dell’Impero. Inoltre, Odoacre, insieme al suo esercito germanico, aveva già servito i romani come era ormai comune fare nel V secolo d.C.