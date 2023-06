Se rompi uno specchio sono sette anni di sfortuna... Ma chi lo ha detto?

Immagini aver trovato finalmente l’appartamento dei tuoi sogni e l’entusiasmo di vederlo arredato come volevi? Munirti di tutto il necessario per renderlo il momento perfetto, prepararti al trasloco... Ma ecco che proprio quando mancava solo lo specchio, inciampi sul gradino e questo si frantuma in mille pezzi.

Che colpo al cuore, che pensieri nefasti! In un attimo la tua prospettiva idilliaca si è trasformata in pessimismo estremo. Sette anni di sfortuna? Davvero? Diamoci una spiegazione. Seppure molti abbiano deciso di non credere alla superstizione, siamo sicuri che non pochi riflettono sulle conseguenze di sciagure come questa.

In particolare, le origini di questa credenza sono incerte: secondo molti l’idea che uno specchio rifletta l’immagine di noi stessi, compresa l’anima, porta a credere che romperlo significhi danneggiarci e renderci facili prede della malasorte.

Oppure, volendo trovare una spiegazione alternativa, l’anima che spezziamo si vendica, facendoci vivere il dolore di una perdita.

Quasi sicuramente l’idea della sfortuna legata agli specchi trova origine presso gli antichi Greci, che credevano gli spiriti vivessero nelle pozzanghere d’acqua. Basti pensare alla storia di Narciso, il cui mito potrebbe esser nato proprio da questa credenza. Il riflesso di sé stesso divenne una mania, e ciò lo condusse ad un destino rovinoso.

Il concetto dei “sette anni”, invece, sembra avere radici nell’antica Roma, quando era diffusa opinione che il corpo si rinnovasse ogni sette anni. Dunque, indipendentemente dalla cultura, uno specchio rotto è diffusamente associato alla sfortuna: dalla Grecia alla Cina, dall’India all’America, tutti (o quasi tutti) accoglieranno l’evento come una cattiva notizia.

Forse è conveniente esser scrupolosi nel maneggiare gli specchi, perché come diceva il buon Eduardo De Filippo: Non è vero ma ci credo!