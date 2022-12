Rompicapo di 2500 anni fa è stato finalmente risolto con successo (forse)

Qualche migliaio di anni fa un uomo in India, di nome Pāṇini, scrisse un documento con tutte le linee guida grammaticali che governano il sanscrito, una delle prime lingue documentate nel mondo antico. Da secoli i linguisti cercano di decifrare tutte le informazioni ma con scarso successo... almeno fino ad oggi.

Rishi Rajpopat, studente di dottorato dell'Università di Cambridge, pensa di aver finalmente risolto l'antico enigma (no, non stiamo parlando del diamante più grande del mondo). Il processo mentale che ha portato alla soluzione è incredibile: Rajpopat ha cercando di decifrare il problema di Pāṇini per nove mesi di fila, ma senza alcun risultato.

Le cose iniziarono a cambiare quando il supervisore dello studente, un professore di studi asiatici e mediorientali all'Università di Cambridge di nome Vincenzo Vergiani, gli ricordò di un importante principio di risoluzione dei problemi: "Se la soluzione è complicata, probabilmente ti sbagli".

Così Rajpopat decise di rilassarsi e godersi l'estate. Una volta tornato sui libri dopo la sua pausa, convinto che avrebbe "sbattuto la testa" per i numerosi mesi successivi, ebbe l'illuminazione: il documento, secondo lui, era bloccato a un comune crocevia linguistico.

Spesso, infatti, quando si usano le linee guida grammaticali di Pāṇini, due regole entrano in conflitto tra loro e non è mai chiaro quale utilizzare. Il linguista sostiene che se due regole sono in contrasto, quella che si applica alla parte destra di una parola (il suffisso) dovrebbe prevalere sulle regole che si applicano alla parte sinistra di una parola (la radice).

Così quando Rajpopat testò le parole sanscrite in questa versione, il testo restituì un risultato sensato, producendo parole grammaticalmente corrette. Da anni gli scienziati tentano di creare un programma per computer utilizzando le regole di Pāṇini (altro che traduttore universale), ma con scarso successo. La scoperta di Rajpopat potrebbe essere la chiave per far funzionare finalmente questi tentativi.