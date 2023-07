In questo rompicapo se trovi la ciambella in meno di 10s sei un ottimo osservatore

Un arcobaleno di tonalità vivaci e brillanti che si fondono e si scontrano in un caos cromatico che ti avvolge completamente. Rosso fuoco, blu elettrico, verde smeraldo, giallo limone: un caleidoscopio di sfumature che danzano davanti ai tuoi occhi, creando un affascinante gioco di luci e ombre... ma riesci a trovare la ciambella nascosta?

In questo mare di colori, c'è un elemento che sembra fuori posto, un oggetto che non dovrebbe essere lì. È una ciambella. È come se fosse nascosta in piena vista, mimetizzata tra i colori vivaci della stanza. Per vederla, devi concentrarti, lasciare che i tuoi occhi si adattino al caos cromatico e cercare di discernere la forma familiare tra le linee e i colori (ti sfido anche a trovare il pesce in questa illusione ottica).

Potrebbe richiedere tempo e pazienza (per questo pochi riescono in meno di 10 secondi), ma una volta che la vedrai, non potrai più ignorarla. La ciambella diventerà un faro nel mare di colori, un punto di riferimento all'interno di questo scenario, sì così familiare ma anche particolarmente colorato e sicuramente inusuale.

Il rompicapo della ciambella è un viaggio attraverso la percezione visiva, un esperimento che mette alla prova la nostra capacità di discernere forme e oggetti in un ambiente sovraccarico di stimoli. È un promemoria di quanto possa essere ingannevole la nostra percezione e di come, a volte, la verità possa essere nascosta proprio davanti ai nostri occhi.

Sei riuscita a trovarla? Faccelo sapere nella sezione dedicata ai commenti! A proposito, riuscite a trovare gli uccelli in questo enigma?