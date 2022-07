Questo rompicapo ti farà venire il mal di testa! Riesci a trovare il lecca-lecca?

A chi non piacerebbe un gelato in una calda giornata di sole? Il riscaldamento globale sembra aver giovato alle gelaterie dato che le vendite di gelati sono salite alle stelle nell'ultimo anno. Ma cosa succede se a tuo figlio non è permesso il gelato? Prova con un lecca-lecca! Se non sai dove trovarlo, dai un’occhiata a questa illusione ottica.

La suddetta immagine, non diversa da quelle già trattate in passato, mostra un oceano di coni gelato: tra questi si nasconderebbe un lecca-lecca! Come la precedente illusione, anche qui devi munirti di cronometro, o meglio timer, in quanto devi individuare la sfera zuccherata in meno di 48 secondi.

L'immagine dell'illusione ottica in questione si sta diffondendo rapidamente su Internet e solo l'1% delle persone è stato in grado di localizzarla. Hai bisogno di grandi capacità visive per individuare il lecca-lecca dato che la qualità dell’immagine non aiuta certo a trovare la caramella.

L'artista ungherese Gergely Dudás, noto anche come Dudolf, è noto in tutto il mondo per i suoi scarabocchi in stile Waldo-Esque. Dai un'occhiata all'immagine qui sotto. Troverai tanti coni gelato con facce felici, così come i tuoi mentre li mangi. Alcuni dei coni indossano persino un cappello, essendo abbastanza ben educati. Alcuni sembrano divertirsi. Ma in agguato dietro di loro c'è da qualche parte un lecca-lecca che sta cercando qualcuno che lo porti a casa. Renderai felice tuo figlio?

I fan di TikTok hanno perso la calma nel trovare il lecca-lecca nascosto e molti hanno anche utilizzato i social media per esprimere la loro frustrazione. Ci sono stati anche molti successi. Uno di loro scrive: "Ci sono voluti 2 secondi per trovare il lecca-lecca, ma ho passato 3 minuti a ridere dei 2 coni inorriditi e di quello che li leccava". Un altro utente ha detto: "Il gelato verde vicino all'angolo in alto a sinistra e con una grande faccina sorridente ha attirato la mia attenzione... Non riesco a staccare gli occhi da esso per individuare il lecca-lecca, non sarà mica proprio lui?".

Piaciuta questa illusione? Se avete voglia di dilettarvi ancora in questi enigmi visivi, date un’occhiata all’illusione dei chicchi di caffè!