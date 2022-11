'Ronna, ronto, quetta e quecto' sono le nuove unità di misura del sistema metrico

Per la prima volta in più di trent'anni, gli scienziati hanno designato nuovi prefissi che possono essere applicati alle unità di misura all'interno del sistema metrico decimale. In questo modo gli addetti ai lavori potranno quantificare le cose più grandi (e più piccole) del nostro universo.

I prefissi sono stati votati dagli scienziati alla 27esima riunione della Conferenza generale su pesi e misure (GCWM), tenutasi dal 15 al 18 novembre al Palazzo di Versailles a Parigi. Quest'ultimi possono essere applicati a una qualsiasi delle sette unità di base nel sistema metrico: grammi, metri, secondi, ampere, kelvin, mole e candela.

Per farvi capire meglio, un Ronna, con il simbolo R, sarà il prefisso utilizzato per descrivere i numeri in cui la prima cifra è seguita da 27 zeri. Mentre Quetta o Q descriveranno i numeri in cui la prima cifra è seguita da 30 zeri. Allo stesso modo, ma al contrario, il prefisso ronto sarà utilizzato, con il simbolo r, per riferirsi a numeri in cui ci sono 27 zeri prima della virgola, mentre quecto o q, per quelli in cui gli zeri che precedono la virgola sono 30.

Immaginiamo la vostra confusione adesso, ma fortunatamente queste nuove aggiunte saranno utilizzate solo dagli scienziati (per la maggior parte) perché molti utili per la scienza quantistica e la fisica delle particelle... ma anche per cose incredibilmente grandi! Adesso la Terra pesa circa 6 ronnagrammi, mentre Giove pesa circa 2 quettagrammi.

