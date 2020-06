Roscosmos vuole portare turisti sull'ISS nel 2023: ci sarà una passeggiata!

Sono giornate di ottimi annunci in campo spaziale. Dopo l'apertura ai voli spaziali suborbitali commerciali da parte della NASA, un'altra Agenzia Spaziale ha deciso di rivelare grandi piani per gli anni a venire. Infatti, la russa Roscosmos vuole portare alcuni turisti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2023.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'Agenzia Spaziale russa ha annunciato di voler far raggiungere l'ISS a due persone paganti, facendole viaggiare con la Soyuz. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, non è la prima volta che la Roscosmos porta turisti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Infatti, ci sono già state altre persone che in passato hanno raggiunto l'ISS in questo modo. Per farvi un esempio concreto, l'ultimo turista è stato Guy Laliberté, fondatore e proprietario del Cirque du Soleil, che viaggiò a bordo della Sojuz TMA-16 nel 2009.

Come mai il progetto era stato messo in pausa? Be, semplicemente perché gli americani avevano perso la possibilità di lanciare razzi dal loro suolo, quindi l'unico veicolo spaziale per raggiungere l'ISS era diventato la Soyuz. Questo significa che la Roscosmos ha dovuto dare la priorità al trasporto degli astronauti della NASA per anni.

Tuttavia, il recente lancio della capsula Crew Dragon di SpaceX ha cambiato le carte in tavola e l'Agenzia Spaziale russa non ha esitato molto ad annunciare i suoi piani in merito alla ripresa del turismo spaziale.

Ma non è questa la novità più interessante. Infatti, l'Agenzia Spaziale russa è ancora più ambiziosa: uno dei due turisti dovrebbe anche effettuare una "passeggiata spaziale", accompagnato da un cosmonauta con molta esperienza. Sarebbe la prima volta che questo accade per quanto riguarda un "comune cittadino".

Tra l'altro, sembra che la Roscomos possa portare già alcuni turisti a partire dal 2021, ma questi ultimi non dovrebbero effettuare "passeggiate spaziali". Per l'occasione, l'Agenzia Spaziale russa sta collaborando con l'azienda statunitense Space Adventures, che si occuperà di organizzare i "viaggi".