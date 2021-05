Altro che rose, questo fiore puzza di animali morti per un motivo davvero unico

Non tutti i fiori del nostro pianeta hanno un buon profumo. L'Aristolochia microstoma, infatti, puzza di insetti morti con l'unico scopo di diffondere il suo polline. Il motivo è semplice: questo olezzo attira la mosca Megaselia scalaris, che cercano cibo in decomposizione per deporre le loro uova.

"Molte specie di Aristolochia sono note per attirare le mosche con profumi floreali, ad esempio imitando l'odore di carogne o feci di mammiferi, piante in decomposizione o funghi", spiega Thomas Rupp dell'Università Paris-Lodron di Salisburgo, in Austria. Le mosche sono il secondo insetto impollinatore più importante e in alcuni luoghi sono perfino più importanti delle api.

Fino ad ora si pensava che l'A. Microstoma fosse impollinato da piccoli artropodi, come le formiche, che vivono nella lettiera delle foglie sul terreno, ma questa nuova ricerca rivaluta i principali impollinatori: le mosche. Esaminando 1.457 esemplari di questi fiori trappola provenienti da tre punti in Grecia, i ricercatori hanno trovato diversi membri del genere Megaselia bloccati all'interno.

Entrando nel fiore, questi insetti rimangono intrappolati perché vengono bloccati nelle piccole escrescenze simili a peli della pianta. Qui le mosche depositano il polline che hanno raccolto da altri fiori, fertilizzando le parti femminili della pianta. Le mosche vengono anche ricoperte di polline dalle parti maschili della pianta per diffondersi altrove.

La cosa interessante è che per l'odore sgradevole la pianta emette dei composti noti come "alchilpirazina 2,5-dimetilpirazina", una sostanza che non viene emessa nemmeno dalle carogne degli animali vertebrati. Non è la prima pianta che "puzza" in questo modo: ne esistono molte altre sul nostro pianeta.