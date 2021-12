Questi rospi cannibali si stanno evolvendo a una velocità mostruosa

Vi abbiamo già parlato del rospo della canna. In Australia questa è una specie aliena e tra di loro esiste una spietata competizione mortale. I girini si nutrono molto spesso dei loro simili e lo fanno così tanto che spingono i piccoli a svilupparsi più rapidamente. Ciò, tuttavia, ha un costo.

Una singola covata di queste creature invasive - che recentemente hanno conquistato anche Taiwan - può contenere decine di migliaia di uova. I girini che si schiudono prima, però, faranno incetta di uova non ancora schiuse. Sono stati documenti dei casi in cui il 99% delle uova non schiuse venivano divorate dai pochi girini usciti per prima.

Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS in cui sono stati analizzati 500 individui differenti, i ricercatori hanno scoperto che i piccoli avevano "2,6 volte più probabilità di essere cannibalizzati se quel girino proveniva dall'Australia". I girini australiani, inoltre, erano 30 volte più attratti dai piccoli rispetto agli altri non nativi delle terra dei canguri.

I nascituri di rospo delle canne in Australia si stanno sviluppando a un ritmo molto più veloce degli altri, ma questa velocità ha un costo: quando raggiungeranno la "fase girino" e le altre della loro vita, non saranno così ben sviluppati come i loro coetanei non australiani (un destino comunque migliore di essere mangiati). Ancor più impressionante è la scoperta che i piccoli dentro le uova sembrano accelerare il ritmo del loro sviluppo quando percepiscono una sostanza chimica rilasciata da altri girini.

I rospi delle canne di oggi sono molto differenti da quelli che vennero introdotti in Australia nel 1935 e, oltre a essere incredibilmente cannibali, si stanno evolvendo a una velocità mostruosa.