Questo rospo dell'Africa equatoriale 'indossa' i panni del suo predatore per proteggersi

Osservando la forma, il comportamento ed i colori del gigantesco rospo del Congo alcuni scienziati hanno ipotizzato che questo anfibio così grande e appetibile si sia evoluto in maniera tale da ricordare, ai predatori, un serpente velenosissimo e quindi evitare di essere attaccato e divorato.

Abbiamo visto questo tipo di mimetismo anche nelle mantidi, in una specie in particolare che ha assunto la forma e la colorazione di un suo temibile predatore naturale proprio per mimetizzarsi e far credere di essere anch'essa un pericoloso cacciatore piuttosto che una semplice prede. La stessa strategia è stata adottata da questo ranocchio gigante che vive nelle foreste pluviali dell’Africa equatoriale.

L’anfibio ha da sempre condiviso il suo habitat con un serpente estremamente velenoso e letale chiamato Vipera del Gabon. Ebbene, il nostro rospo ha adottato una tecnica di mimetismo forse inusuale. Invece di nascondersi e mimetizzarsi come farebbe, per esempio, il famoso insetto stecco che si “tramuta” in ramoscello, questa creatura ha deciso di assumere le forme ed i colori del serpente e, come se non bastasse, imita anche il suo comportamento.

Questa strategia preserverebbe l’anfibio non solo dalla vipera stessa ma anche da tutti quegli altri predatori che, insicuri, preferiscono evitare di attaccare il rospo credendolo una vipera mortale. I primi a fare questa ipotesi sono stati gli scienziati appartenenti all’Università del Texas e del Congo osservando molti esemplari in natura e all'interno dei musei. Ciò che hanno osservato è stata la forma del rospo che ricorda un triangolo, rispecchiando la forma della testa del serpente, e la colorazione marrone scura (vi sono due macchie ed una striscia marrone lungo la schiena) che ricorda i colori del serpente.

Ma l’evoluzione si è spinta oltre e, a quanto sembra, questo rospo, se minacciato, emette un sibilo simile a quello che fa la serpe prima di attaccare. Insomma, la natura e l’evoluzione sorprendono sempre e, anche in questo caso, le circostanze e la necessità hanno voluto che questo bizzarro animale, molto appetibile ai più, sviluppasse una strategia di difesa estremamente geniale quanto semplice.