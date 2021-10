La rotazione della Terra sta diventando più veloce rispetto al 2020, ecco cosa significa

Ogni giorno terrestre è formato da 86.400 secondi. Tuttavia la rotazione della Terra non è perfetta e varia leggermente anche secondo il movimento del nucleo, degli oceani e dell'atmosfera. A misurare il tempo di rotazione giornaliero del nostro pianeta ci pensa ufficialmente l'Universal Coordinated Time (UTC).

A volte, c'è bisogno di aggiungere quello che viene chiamato in gergo "secondo intercalare" per mantenere il tempo universale allineato al giorno solare medio. Gli scienziati hanno aggiunto un secondo intercalare in media ogni 18 mesi a partire dal 1972, secondo quanto affermato dal National Institute of Standards and Technology (NIST).

Quando i secondi vengono sottratti, si chiama "secondo intercalare negativo"; non c'è mai stato un secondo intercalare negativo, ma nel 2020 si è discussa la possibilità che potesse essere necessario. Lo scorso anno, infatti, la rotazione della Terra è accelerata, esattamente il 19 luglio, quando il pianeta ha completato la sua rotazione di 1,4602 millisecondi più velocemente della media di 86.400 secondi (girando più velocemente degli ultimi 50 anni).

Nel 2021, invece, la rotazione è diminuita con una lunghezza media di un giorno di 0,39 millisecondi in meno rispetto al 2020. Dal 1 luglio al 30 settembre, le giornate si sono allungate di 0,05 millisecondi in più in media rispetto allo scorso anno. La Terra non sta accelerando la sua rotazione, ma gira ancora a un ritmo più veloce della media (a proposito, cosa accadrebbe se la Terra smettesse di girare?).

In base all'attuale velocità di rotazione, potrebbe essere necessario un secondo intercalare negativo in circa 10 anni... ma c'è ancora tempo; durante questo periodo, infatti, la rotazione del nostro pianeta potrebbe accelerare. Non c'è modo di prevederlo e non sappiamo ancora cosa guidi questo cambiamento.