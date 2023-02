Quanti rotoli di carta ci vorrebbero per prosciugare l'oceano? Il calcolo è difficilissimo

A oggi l’Oceano Pacifico è il più grande della Terra in quanto copre il 30% della sua superficie. Qualcuno, per scherzo, si è chiesto quanti rotoli di carta servirebbero per prosciugarlo e, in risposta, altre persone hanno fatto dei sorprendenti calcoli per trovare una possibile soluzione che, indubbiamente, vi sorprenderà.

Naturalmente si tratta di calcoli molto approssimativi e in fondo impossibili da applicare nella pratica, in quanto si assumono certi dettagli e se ne escludono altri. Per cominciare bisogna assumere che un foglio di carta assorbente da cucina possa assorbire il doppio del suo peso in acqua, supponendo peraltro che il foglio pesi 3 grammi circa. Consideriamo pertanto il volume dell’Oceano Pacifico, pari a circa 710.000.000 chilometri cubici, ovvero una quantità approssimativa di litri d’acqua pari a 7,1 x 10^20.

Valutiamo a questo punto di avere 100 miliardi di fogli di carta dal peso complessivo di 300 miliardi di grammi, giusti per assorbire 600 milioni di litri di acqua. Come è facile capire, non sarebbero sufficienti al fine di assorbire tutta l’acqua dell’Oceano Pacifico. Servirebbero circa 3,5 x 10^20 chilogrammi di fogli di carta assorbente o, in altri termini, 1.183 x 10^23 fogli.

In termini più pratici, se ogni essere umano vissuto nella storia a noi nota (circa 107 miliardi di persone) passasse 70 anni ad assorbire acqua, si dovrebbero usare poco più di 513 fogli al secondo per prosciugare il Pacifico. E pensate che, in tutto questo, non è stata considerata la densità dell’acqua salata a profondità più remote, e stiamo effettuando il calcolo con lo stesso tipo di fogli di carta assorbente.