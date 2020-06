Alcuni rotoli del Mar Morto non provengono dal luogo della loro scoperta

I Manoscritti del Mar Morto sono un insieme di testi rinvenuti nei pressi del Mar Morto. Sono composti da circa 900 documenti, compresi i testi della Bibbia ebraica. Una ricerca sul DNA dei rotoli ha rivelato che non tutti i manoscritti provengono dal luogo in cui sono stati scoperti, ma sono stati fatti altrove.

I manoscritti furono trovati tra il 1947 e il 1956 nelle grotte di Qumran sopra il Mar Morto. Le pergamene, scritte in ebraico, greco e aramaico, includono alcuni dei primi testi conosciuti della Bibbia, inclusa la più antica copia superstite dei Dieci Comandamenti. "Abbiamo scoperto analizzando i frammenti di pergamena che alcuni testi sono stati scritti sulla pelle di mucche e pecore, mentre prima pensavamo che fossero stati tutti scritti sulla pelle di capra", afferma la ricercatrice Pnina Shor, a capo del progetto Israel Antiquities Authority (IAA).

"Ciò dimostra che i manoscritti non provengono dal deserto in cui sono stati trovati", continua la donna all'Agence France-Presse. Tuttavia, i ricercatori dell'IAA e dell'Università di Tel Aviv non sono stati in grado di individuare il luogo di provenienza dei frammenti durante il loro studio di sette anni, incentrato su 13 testi. Molti esperti ritengono che i manoscritti siano stati scritti dagli Esseni, una setta ebrea dissidente che si era ritirata nel deserto della Giudea attorno a Qumran e alle sue grotte. Altri sostengono che alcuni dei testi furono nascosti dagli ebrei in fuga dall'avanzata dei romani.

Ci sono, infatti, delle "differenze nel contenuto e nello stile della calligrafia, ma anche nella pelle animale utilizzata per la pergamena, dimostrando che sono di diversa origine". In totale, sono stati scoperti circa 25.000 frammenti di pergamena e i testi sono stati continuamente studiati per oltre 60 anni. "È come mettere insieme parti di un puzzle", secondo Oded Rechavi, un professore che ha guidato il team dell'Università di Tel Aviv. "Ci sono molti frammenti di pergamene che non sappiamo come collegare, e se colleghiamo pezzi sbagliati insieme può cambiare drasticamente l'interpretazione di qualsiasi pergamena", afferma infine l'uomo.

Recentemente, un'intera collezione di frammenti del Mar Morto si è rivelate false ed è stato scoperto un "misterioso" strato salino come protezione.