Dove si deve rottamare la televisione? Qualche informazione in vista del DVB-T2

In vista dell'imminente passaggio al DVB-T2, sono sempre più gli utenti che stanno decidendo di rottamare i vecchi TV per effettuare l'acquisto di nuovi modelli compatibili con il nuovo standard. Ma dove si deve rottamare la TV?

E' chiaro che, ovviamente, un apparecchio elettronico non può essere buttato nella plastica o nella differenziata, in quanto si tratta di RAEE, vale a dire apparecchiature elettriche ed elettroniche che necessitano di uno smaltimento a parte.

In base a quanto stabilito dal DL 151 del 2005, tali rifiuti devono essere portati nelle isole ecologiche presenti nelle principali città italiane ed in generale nei pressi di ogni centro o comune. In questo modo i gestori di tali isole provvederanno ad inviarli agli impianti dedicati che provvederanno a dividere le sostanze che li compongono e quindi a riciclare le materie.

I televisori infatti rientrano tra i RAEE di categoria R3, che comprendono anche schermi al plasma o a tubo catodico, motivo per cui nelle isole ecologiche vanno portati tutti i tipi di TV, indipendentemente dalla tecnologia su cui si basano.

In alcuni comuni in cui non sono presenti le isole ecologiche, è possibile anche prenotare il ritiro dei RAEE a carico delle aziende che si occupano della raccolta differenziata. In tutti i casi il costo è pari a zero.