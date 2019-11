Rotti i bagni sulla Stazione Spaziale Internazionale: astronauti ricorrono al pannolone

Imprevisto per la Stazione Spaziale Internazionale comandata dal nostro connazionale Luca parmitano. I due bagni a disposizione degli astronauti infatti si sono rotti a poche ore di distanza, il che ha costretto il personale presente sull'hub spaziale a ricorrere a mezzi di emergenza.

Durante il guasto Parmitano, i russi Alexander Skvortsov e Oleg Skrypochka e gli americani Jessica Meir, Christina Cook ed Alexander Morgan hanno indossato dei pannoloni, come previsto dal protocollo d'emergenza.

Secondo quanto appreso da vari quotidiani specializzati, i bagni rotti sarebbero di fabbricazione russa e sarebbero in uso in entrambi i moduli presenti sull'ISS. In quello americano è andato in tilt il sistema di allarme, che ha continuato a segnalare il serbatoio pieno, mentre in quello in dotazione agli astronauti della Russia sono stati riportati malfunzionamenti al sistema di controllo delle fognature e dei dispositivi sanitari.

Sull'ISS sono anche presenti i servizi igienici della navicella Soyuz, ma sono utilizzabili solo quando la nave è in volo e raramente sono accessibili quando è attraccata.

Parmitano ha segnalato il problema alle Agenzie Spaziali durante una chiamata, mentre più tardi un ingegnere del Centro Spaziale di Houston ha comunicato al nostro connazionale che la toilette nel modulo USA era nuovamente operativa. Tutto in regola quindi, fortunatamente.