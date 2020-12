Router AVM FRITZ!Box 7530 e TV Samsung 4K da 43 pollici in offerta su Amazon

Nel giorno in cui praticamente tutte le catene di distribuzione rinnovano i volantini, anche su Amazon troviamo due promozioni molto interessanti, su un router e su un TV Samsung da 43 pollici, su cui vengono proposte dei prezzi molto interessanti.

Il router è l'AVM Fritz!Box 7530, che raggiunge uno dei prezzi più bassi degli ultimi tempi, mentre il TV Samsung ha una diagonale di 43 pollici:

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso: 105,99 euro (149,99 Euro);

Su entrambe la disponibilità è immediata, con consegna garantita nel giro di pochissimi giorni per i clienti Prime, a cui viene anche data la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021.

Non abbiamo alcuna informazione invece sulla data di scadenza delle offerte, e per questo motivo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti.

