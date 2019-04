Router FRITZ!Box, Galaxy Note 9 e scheda SanDisk in offerta su Amazon

Dopo Pasqua, torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon sulla versione italiana. Quest'oggi abbiamo scelto tre prodotti appartenenti ad altrettante categorie, su cui vengono offerti dei prezzi molto convenienti.

Il primo della lista è il router AVM FRITZ!Box 7590, si tratta di un modem router basato sulla tecnologia 4x4 Multi-User-MIMO, che include anche un media server con connettività NAS, 4 porte LAN Gigabit ultraveloci per i dispositivi associati e supporto alla telefonia analogica e VoIP. Il prezzo proposto da Amazon è di 229 Euro, il 15% in meno rispetto ai 269,99 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy Note 9, nella variante Midnight Black da 512 gigabyte, che è offerto a 799 Euro. Un prezzo sicuramente valido per uno degli smartphone più apprezzati dello scorso anno. La versione in questione è quella tedesca, ma dal momento che l'acquisto viene effettuato su Amazon cambia poco rispetto a quella italiana.

Infine, chiudiamo con un'interessante offerta proposta sulla scheda di memoria microSDXC da 256 gigabyte targata SanDisk Ultra, di classe A1 App Performance e velocità fino a 100 Mb/sec, Classe 10, U1, con adattatore incluso nella confezione. Si tratta di una soluzione molto valida per espandere la memoria di smartphone, tablet ed anche action cam. Il prezzo proposto è di 46,99 Euro rispetto ai 157,99 Euro di listino.